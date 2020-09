RECENZE: Pivo na Loiře je vtipnou sondou do života pivovarníka

Tommy Barnes totiž vládne velmi vtipným jazykem, a navíc ho umí i parádně literárně zpracovat. Nezbývá než vydat se na trnitou a krkolomnou jízdu podnikatelským záměrem autorovým, kdy jeho vlastní umanutost a tvrdohlavost mu mnohdy položila přes cestu ještě větší překážky, než by kdo čekal.

Zároveň však jeho tvrdohlavost je to, co ho nenechalo vše vzdát a s pokorou se vrátit k původnímu stylu života. Sledovat jeho pokusy, které věčně končí nepříliš šťastně, může člověka škodolibě bavit, ale časem se přistihne, že Tommymu drží všechny palce, aby už mu to konečně vyšlo.