RECENZE: Písně Elánu předčily v novém muzikálu příběh

Podle očekávání jsou tažnou silou nového díla písničky i jejich nastudování. Tvůrci si pro role vybrali velmi dobré zpěváky, ať už do sólových partů či sborů. S původními verzemi skladeb skupiny Elán si aranžérsky pohráli a nabídli podoby, které jak v hudebním, tak zejména pěveckém ztvárnění nevolají po tom, aby byly porovnávány s původní interpretací slovenské kapely, jež je v podstatě nenapodobitelná. Mají své charisma.

Tvůrci ve velké míře vsadili na sbory, nicméně výkony Romana Tomeše (v roli Lukáše), Jana Kříže (Adam), Marianny Polyákové (Tereza), Mariky Procházkové (Godzilla) či třeba Jana Tenkráta (Fero) jsou výborné jak v partech sólových, tak v duetech. Bylo to tak alespoň na čtvrteční premiéře. Výkony jednotlivců i celého sboru na ní napověděly, že pocity i obsah písniček všichni pochopili a přijali.

Horší je to s příběhem. Je příliš prvoplánový, při scénách z vězení v půli trochu stagnuje a ani závěrečné poněkud šroubované rozuzlení nenese nic, nad čím by stálo za to se třeba zamyslet či pousmát. Navíc v dialozích vždy před písní herci vyzradí, která následuje, a mnohdy tak činí těžkopádně popisně, a především zbytečně.