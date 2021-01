RECENZE: Paul McCartney tvoří pro radost ve smutné době

Celý proces začal, když se vrátil k When Winter Comes, nevydané skladbě z počátku devadesátých let. Vymyslel pro ni novou pasáž, jež dala vzniknout Long Tailed Winter Bird, první kompozici na desce. Z When Winter Comes s novým intrem Winter Bird se stalo finále alba.

„Žil jsem s rodinou uzavřený život na farmě a každý den chodil do studia. Musel jsem pracovat na nějaké filmové hudbě, z čehož vznikla úvodní skladba. Měl jsem i věci, na kterých jsem dělal v průběhu let, ale které zůstaly nedokončené. Tak jsem začal přemýšlet o nich,“ sdělil McCartney.

Jeho optimismus je inspirován zkušenostmi jeho rodičů z válečného bombardování Liverpoolu během druhé světové války. „Přežili ho. Ztratili tehdy spoustu blízkých a přátel, přesto z toho vyšli s neuvěřitelným duchem. Takže je dobré si myslet, že když to dokázali tenkrát oni, zvládnu to dnes i já,“ pokračoval umělec.

Příjemná je svou náladou až caveovská Women And Wives, kterou provází rozhodující zvuk piana, a veškeré nejistoty v McCartneyho hlase ve výsledku funkčně spoluvytvářejí jakousi sychravou atmosféru celku. The Kiss of Venus je jednoduchá folková písnička postavená na doprovodu akustické kytary a z celé tak trochu experimentální desky vybočuje. Seize The Day zase svým pojetím mile připomíná dobu, kdy McCartney spolutvořil pro Beatles. Tahá do šedesátých let a protagonista tomu velmi rozumně nebrání.