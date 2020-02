RECENZE: Nijak revoluční Revoluce

Knihy často upoutají vzhledem, což je právě případ Revoluce. Poutavě obrazově vyvedená publikace, na kvalitním papíře, na první prolistování zaujme množstvím ne zcela tradičních prvků. Taktéž anotace knihy. Vypadá to na trefu do černého.

Celou dobu to působí, že autor chce hrozně moc umět psát a snaží se, až pot stříká na všechny strany. Ale nějak to prostě neklape. Spíš převládá pocit, že věty sází jak brambory do řádku, co nejvíc a co nejrychleji. Chybí literární přesah, nápaditější hra s jazykem.