RECENZE: Mňága a Žďorp má fazonu. Na albu i naživo

Potom skupina přehrála v pořadí písničky z nové desky a proložila je těmi, které na koncertech nemohou chybět. A kdyby jich přidala trojnásobek, v sále by se jistě našel někdo, kdo by z minulých let nějakou svou oblíbenou postrádal. V tomto ohledu je dnes pro Mňágu a Žďorp necelé dvě hodiny trvající koncert nedostatečný.

Natočit coververzi písně Je to nejistý od J. A. R. tak, že to onu kapelu kompletně evokuje, odhalit taneční rytmus v Kdo čím chce být či zhudebněném Shakespearově Sonetu, vystavět sloky skladby Lásko, lásko na temném kytarovém riffu, popustit z uzdy divokost v písni Třísky či swingovat ve Svítáníčku, to jsou lehce a přirozeně učiněné úkroky kapely do obrovského hudebního prostoru kolem toho jejího.