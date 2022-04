RECENZE: Minierův Lov je i o těžkostech Francie

I když je to pro Miniera přístup k psaní méně obvyklý, je přínosnější než občasné konstatování, že si některá z postav nasadila roušku či respirátor. Tím spíš, když v tom autor není důsledný a chování jeho postav to nemění ani neomezuje. Je to jenom fakt, který by jako osamocený dokument časů až tak neobstál.