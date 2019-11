RECENZE: Milostné utrpení starého třicátníka

Karel, já a ty začíná pohledem do životní krize Saši (Jenovéfa Boková), jejíž vztah s manželem (Miloslav König) se hroutí. Myslí si, že to vyřeší, když se na čas odstěhuje, a tak začíná putování po lidech a bytech. U první kamarádky a jejího partnera to moc nevyjde, protože na přítomnost cizího ženského elementu v bytě je vyloženě alergická, a tak se Saša přesunuje k samotářskému filozofujícímu kamarádovi (Bohdan Karásek).

Nedějovost by tolik nevadila, pokud by dialogy byly vybroušené a třeskutě vtipné, zde ovšem vyvolají mírné pousmání jednou za půl hodiny. Navíc ve snímku Karel, já a ty většina lidí nehraje, oni pouze deklamují text. U Jenovéfy Bokové a Petry Nesvačilové lze poznat hereckou zkušenost, jinak sledujeme něco jako ledabylou čtenou zkoušku.

Snad by se dalo říct, že Karáskův film přináší prostou upřímnost. Není to žádný komerční úmyslně odfláknutý brak, přinejmenším jde o poctivý pokus o uměleckou výpověď o něčem, co autora trápí. I když místy působí jako jájínkovské putování s moudrými promluvami (ne, že by ledacos z toho nebyla pravdivá životní zkušenost, ale to deklamování...), přece má své nezralé kouzlo studentského filmu.