RECENZE: Metallica rozdováděla i chrousty

Přijela tam v rámci evropského turné a ve dvouhodinovém setu servírovala skladby, které se jí podařily. Říci to takhle jednoduše je samozřejmě zkratka, protože tahle americká skupina má v repertoáru takových kompozic desítky. Pro probíhající koncertní sérii vybrala takové, které mají fanoušci rádi, koncertně fungují a ještě přibližují celou její kariéru.

Z prvního alba Kill ’Em All z roku 1983 zahrála hned na úvod Whiplash, později Seek & Destroy, z nejslavnější kolekce Metallica z roku 1991 došlo na Enter Sandman (zazněla už jako třetí v pořadí) či Sad but True, z poslední vydané desky Hardwired... to Self-Destruct (2016) se hrála Moth into Flame.

Zpěvák James Hetfield. Foto: Jaromír Zajíček

Koncert překvapil hned v úvodu, neboť se Metallica vypravila na molo, více mezi diváky. První tři skladby tam zahrála v plném zvukové nasazení, na dosah diváků, na dotek. Kontakt byl tím pádem bleskově navázán, a tak mezi kapelou a příchozími nedošlo ani na obligátní vzájemné oťukávání se během první skladby.

Metallica se potom přestěhovala na velkou scénu a pod trojrozměrnými projekcemi, velmi dobře vymyšlenými i provedenými, spustila sérií dalších skladeb. Zpěvák a kytarista James Hetfield podotkl, že všichni, kdo jsou na koncertě, jsou jedna velká rodina (což tak i vypadalo), a jistě netušil, že se k ní brzy připojí i chrousti, kteří rozdovádění, a hlavně zmatení nalétávali mezi přítomné a působili jim malé strachy. Mnohá mávání rukou, jež bylo na letišti v Letňanech vidět, nebylo způsobeno radostí ze hry Metalliky, nýbrž odháněním brouků.

Metallica, Kirk Hammett (vlevo) a Lars Ulrich. Foto: Jaromír Zajíček

Baskytarista Metalliky Robert Trujillo. Foto: Jaromír Zajíček

Metallica přitom tu radost působila. Je to léta letoucí řádně seřízená metalová mašina, která na začátku osmdesátých let pokládala základy thrash metalu, v devadesátých letech ten styl vehnala téměř do mainstreamu a před lety mu ve svém provedení zase vrátila původní špinavost.

Všichni z téhle kapely, tedy zpěvák a kytarista James Hetfield, kytarista Kirk Hammett, baskytarista Robert Trujillo a bubeník Lars Ulrich, patří k nejlepším ve svém řemesle. Posledně jmenovaný sice byl v minulosti za své výkony peskován, v Praze ale odehrál své party tak, aby to ostatním v jejich bravuře nepřekáželo. Svým teatrálním způsobem hry se dokonce místy pasoval na frontmana.

Skladby Metalliky jsou plné zvratů, dynamických změn, rytmických překvapení a vpravdě razantních kytarových riffů. To všechno si naživo zachovaly. Charakterizují vzestup thrash metalu včetně jeho historických pohybů, a od téhle kapely jsou podávány naprosto profesionálně. Hetfieldův zpěv je co do rozsahu vymezený, jeho výraz je nicméně originální, pevný, technicky vyzrálý a používaný přesně tak, aby neodešel z komfortní zóny, která je mu vlastní.

V Letňanech ve středu dováděli fanoušci, Metallica i chrousti. Legenda tam přivezla kus hudební historie.

Metallica letiště Letňany, Praha, 22. června