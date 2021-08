RECENZE: Lucie zahřála i o chladné noci

Vystoupila v rámci série venkovních koncertů, kterými nahradila přeložené symfonické turné v halách. Ledaskomu takový krok udělal radost, přece jenom slyšet písně tak, jak jsou známé z alb, je komfortnější než si zvykat na jejich novou podobu s doprovodem symfoniků. A to i přesto, že zrovna Lucie se za výslednou tvář svých písní zaranžovaných pro prezentaci s orchestrem nikdy nemusela a jistě ani nebude muset stydět.

V úterý večer to ale do diváků takříkajíc nasypala. Na úvod vystřihla jednu ze svých nejlepších písní Šťastnej chlap z desky Černý kočky mokrý žáby (1994) a potom zcela neomylně sahala do svého arzenálu nadčasových hitovek a předkládala diváctvu jednu za druhou.