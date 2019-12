RECENZE: Lucie Bílá vypráví kamarádům o štěstí i smutku

Téma alba stanovuje hned v první písničce Mám ráda život, kterou pro ni napsal Marek Ztracený. Z textu je patrné, že hodlá vyprávět o aktuálním období svého bytí, ve kterém jsou velké štěstí v podobě nalezení lásky a toho, co k ní patří, ale též rozpaky z odchodu syna z domova (písnička Nevěřím) a smutek ze smrti maminky (Domov).

Hned následující skladba se jmenuje O lásce. Jejím autorem je opět Marek Ztracený, muž, který prožívá plodné a úspěšné období autorské i interpretační. I v této písni vystihl rozpoložení Lucie Bílé. Byl s ním předtím konfrontován a coby muž je přetavil do textu dobře padnoucího ženě. Je to důkaz empatie, šikovnosti i uměleckého souznění.

Ostatně i jeho třetí skladba na albu, Protože, je potvrzením, že v něm zpěvačka nalezla kvalitního autora a dobrého parťáka do tvůrčího týmu. Není skladatelka a je tedy nucena hledat autory, kteří přijmou její naturel a pochopí, jaké skladby chce v tom kterém čase posluchačům předávat.

Dvakrát se v ní nicméně probudí její dravá interpretační energie, a to ve skladbách O lásce a velmi naléhavé Hořká jako rtuť. V bytostně osobních písních Nevěřím a Domov naopak zjihne a nastolí intimní komorní atmosféru. Zařazení těchto dvou skladeb za sebe má jistou logiku, nicméně v obou je klíčové slovo „nevěřím“. Prozíravější by tedy bylo vložit mezi ně ještě nějakou jinou.

Album je vlastně vyprávění Lucie Bílé přátelům a fanouškům. Čas s ním příjemně plyne, osvěžení od ryze osobních témat je v odlehčených 3 dny a Cirkus bude, a vše je kultivované a písničkové. Lucie Bílá a její studiový tým totiž dbaly na to, aby se v produkci desky neztratily melodie a zvukový nános složený z různých střípků nepřekryl nuance, které přinášejí živé hudební nástroje. Není to neochota být super-moderní, je to jiné rozhodnutí.