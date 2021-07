RECENZE: Llosův totální román pro aktivního čtenáře

Llosův časoprostorový galimatyáš, který je zpočátku tak rozčilující, je nakonec přesně to, co čtenáře vtáhne do děje nebývalou silou, to, co vzbuzuje největší emoce. To, po čem se čtenáři jeho knih stýská a proč chtějí číst další. I když vědí, že to ze začátku bude trochu bolet.