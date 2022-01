RECENZE: Každý zlatý věk byl prohnilou současností

Pavla Horáková v Srdci Evropy totiž zpracovává rukopisné paměti své prababičky Kateřiny, životní osud klenoucí se od devatenáctého století přes obě světové války až do poloviny dvacátého věku. Kateřina, původem ze slováckých Kozojídek, se i díky svým návštěvám Vídně (kam měla z rodného kraje blíž než do Prahy) stává průvodkyní nedávnými „velkými“ dějinami střední Evropy, ale též „malými“ dějinami rodinnými a osobními, které nejsou o nic méně fascinující a strastiplné.

Do Vídně Pavla Horáková umístila také současnou linku svého románu, příběh dnešní učitelky a badatelky Anežky, která, vybavena paměťmi svojí prababičky, do rakouské metropole přijíždí za poznáním. Netuší ovšem, že poznávat bude v neposlední řadě sebe sama.

Životní příběhy dvou žen, oddělených od sebe několika generacemi, se vzájemně proplétají, střetávají či míjejí, a otevírají tak řadu témat, o nichž přemýšlíme možná méně, než bychom měli. Co vlastně tvoří podstatu a smysl konstrukce jménem „národ“? Proč se my Češi tradičně cítíme být malí? Existovaly někdy „staré dobré časy“, anebo, slovy vypravěčky Anežky, „každý zlatý věk byl někdy prohnilou současností“? A konečně jak se za století proměnil člověk? Jak se vyvíjí náš vztah ke smrti i k životu? Do jaké míry vytváříme dějiny a do jaké míry dějiny vytvářejí nás? Kde začíná a končí naše svobodná vůle?