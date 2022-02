RECENZE: Každý máme svého vraha i pravdu

To je výchozí situace hry Mléčné sklo, kterou v pátek 4. února poprvé uvedlo na jeviště Vršovické divadlo MANA v Praze. Autorem hry je filmový scenárista Marek Epstein (Václav, Anděl Páně II, Šarlatán), Mléčné sklo je jeho divadelním debutem.

Hra má půdorys detektivky. Kapitán Schwarz (Martin Dejdar) pochybuje o sebevraždě a chce se za každou cenu dopátrat toho, co se skutečně odehrálo. Motivuje ho k tomu nejprve machinace s firemními účty ze strany chlapcova otce, posléze zájem o jeho matku Lauru (Máša Málková), která na rozdíl od syna akt přežila.

A tady začíná problém. Epstein do hry napěchoval množství motivů i klišé (problémový policista s temnou minulostí), od hospodářské kriminality přes život s autistickým dítětem, rodičovství, vydržované milenky, problémy gayské komunity, poměry za mřížemi - až po nezbytnou love story mezi policistou a atraktivní vyšetřovanou.

Hra se tak rozpadá mezi detektivku, psychodrama a filozofické pojednání o pravdě, přičemž autor cítí potřebu to vše ještě vylehčit humorem, místy násilným. Postavy jednají více z jeho vůle než z logiky situace či vztahů a těžkomyslné úvahy střídají poměrně banální repliky. A nakonec zůstane každé ze závažných témat pouze povrchně naznačené.

Ondřej Černý (Ping Tom) vnáší do hry gayské téma i groteskní humor.

Režisér Ondřej Zajíc se z textu snažil dostat maximum, ale ne vždy se mu to podařilo. Dejdarův Schwarz střídá polohu drsného kriminalisty s unaveným lovcem, po večerech chodí do karaoke baru zpívat své oblíbené cajdáky, případně si doma zanotuje vodníka z Rusalky.

Gesto, jímž si hladí bolavý zátylek, opakuje stále dokola, a když se otočí k publiku zády, tak ho není do zadních řad slyšet.

Máša Málková jako jeho protihráčka Laura hraje psychodrama s velkým expresivním nasazením, překlápějícím se do ne vždy únosného patosu. A celé je to zasazené do pochmurně tmavé scény, patrně se vše odehrává pouze v noci.