RECENZE: Kapela Trivium vystavila stylovou kvalitu

A tak jsou na desce slyšet poctivá klasická kytarová sóla i jejich progresivní podoba odpovídající současnému přemýšlení metalových kytaristů, thrashové riffy vytvářející přepevnou zvukovou stěnu, co do úderů plné a funkční bubenické party, dvojšlapka, která je ještě víc stmeluje, a hutně pobrukující baskytarové linky.

Ve veškeré té dokonalosti se pak trochu topí nepříliš výrazný zpěv Matta Heafyho, stranou šla i ambice nabídnout ve skladbách nosné a výrazné melodie. Ne že by v nich nebyly vůbec, album What The Dead Men Say ale jako celek upřednostňuje kvalitu provedení před jakoukoli jinou přitažlivostí.