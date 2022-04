RECENZE: Je třeba zabít parchanta v každém z nás

Obsazení Marka Holého do Sekala a Tomáše Dastlíka do Jury Barana jde proti jejich ustálené herecké typologii, a to je dobře. Úsměvná sympatičnost Holého Sekala jen podtrhuje jeho nebezpečnost a zrůdnost, zachmuřená nepřístupnost dodává Dastlíkovu Baranovi na tajemnosti a zbavuje ho aury jednoznačně kladného hrdiny.