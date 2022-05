RECENZE: Iveta. Dobří herci ve zbytečné sérii

Příběh začíná ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde hlavní postava, blonďatá naivní holčička, chodí do sboru a prohlašuje, že chce být slavná. Učitelka se pro dívku náhle nadchne a naplánuje účast na soutěži v Jihlavě. Rodiče souhlasí, a tak může malá vyrazit za slávou.

Následný neúspěch dívku totálně rozhodí a ukáže její velký problém – chce být slavná, ale nemá na to. Nezvládá skutečný svět, je to nanynka z venkova, která touží po Praze a „šoubyznysu“, ale neví, o co jde.