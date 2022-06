RECENZE: Imagine Dragons do finále nespěchali

Imagine Dragons odstartovali své vystoupení zlehka. Ne že by písnička My Life nebyla dost úderná, její start je nicméně spíše romantický a teprve po chvíli se v moci kapely rozehřeje. Protože je to první kousek z dosud posledního kapelního alba Mercury – Vol. 1, byl současně upozorněním, že probíhající turné propaguje právě tuto desku.

Kolekci, na níž kapela přidala do své hudby více serióznosti a kterou měl jako produkční supervizor na starost mnoha žánrovými mastmi mazaný Rick Rubin (dělal mimo jiné s Johnnym Cashem, Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys či System Of A Down), reprezentovaly i písně Follow You, Lonely, One Day či It’s OK. Zbytek programu tvořily ty, které udělaly ze čtyřčlenné formace globální poprockovou hvězdu, plus coververze písničky Three Little Birds od Boba Marleyho, která byla součástí akustického bloku uprostřed programu.