RECENZE: Hrdinové zápasící o lidský život

Výchozí situace je vlastně velmi prostá. Mladý frajer usedá do silného auta a rozpálí to na nejvyšší obrátky, aniž se dostatečně věnuje řízení. Následuje to, co musí, třesk srážky a z mladého muže se stává bezvládné tělo, o jehož život zápasí lidé kolem něj.