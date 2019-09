RECENZE: Grónská autorka řeší homosexualitu a gender

Kdo by očekával tradiční text, který se bude věnovat Grónsku a bude pokusem o to, přiblížit tamní myšlení či kulturu světu, bude na omylu. Příběh je moderní, excentrický, dějově i syntakticky odvážný a dal by se považovat za poplatný mladé generaci s obdobnými problémy, ať je odkudkoli.

Bez bližšího popisu či upozornění autorka nechává promlouvat několik postav, o nichž se cosi dozvídáme jen z jejich vnitřních monologů či záznamů konverzací. Promlouvá mladá žena, znechucená stereotypním vztahem s partnerem podle všech parametrů ideálním, kterého opouští, aby nečekaně zjistila, že jejím problémem byla potlačená homosexualita. Další postava knihy, která trpí a nemůže přijít na to, co je jejím problémem, až díky své lesbické partnerce odhalí, že se narodila do špatného těla.

Sled promluv je plejádou problémů genderu a sexuality, kterými si mladý člověk může projít, přičemž postavy jsou vztahově provázány a snaží se problémy vyřešit. Přesto je celý román bolestný, atmosférou přiškrcený a místy z něj dýchá pocit marnosti a beznaděje, zejména vzhledem k nízkému věku jeho protagonistů.

Specifičnost Homo Sapienne je v několika směrech. V knize jsou výrazně obsažené pasáže v angličtině, které v překladu – logicky, neboť mají význam – zůstaly. Nejčastěji zdůrazňují úvahy postav.

Do textu jsou rovněž zakomponovány mobilní konverzace postav a autorka se nevyhýbala autentickým vulgárním projevům. Jde o knižní počin i v našem literárním prostoru pozoruhodný a neobvyklý, který by zejména těm čtenářům, kteří řeší obdobné úvahy, mohl pomoci a rozšířil by jim tak spektrum uvažování nad akcentovanými tématy.

Zároveň samotný překlad grónského literárního díla je na českém knižním trhu zajímavou, osvěžující a zpestřující raritou.

Niviaq Korneliussen: Homo Sapienne Argo, překlad Zdeněk Lyčka, 220 stran, 248 Kč