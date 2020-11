RECENZE: Gorillaz zhudebnili vykolejenost doby

Gorillaz letí vesmírem v raketově poháněném karavanu vstříc Měsíci, který je zpívající hlavou Roberta Smithe z The Cure. Jeho obří obličej pak animovaný kvartet brázdí terénními lunochody. Tak začíná vizuál k titulní písni aktuálního alba, který naznačuje, že dvaapadesátiletý Damon Albarn si může v mainstreamu dovolit vše, co mu fantazie dovolí.

Píseň Strange Timez se svým pohnutě klaustrofobickým zvukem a neúprosným tanečním tempem trefuje do vykolejenosti roku 2020. Když Damon Albarn v lednu spustil singlový stroj Song Machine se slovy „nemám ani páru, jakým směrem se tohle ubere“, těžko mohl tušit, v jak nejistých konturách se závěr desátých let rozplyne. „Je to divná doba, ve které žijeme,“ opakuje Smith v euforickém finále titulní písně.

Damon Albarn už minimálně deset let skládá hudbu pro Gorillaz na iPadu. Album The Fall z roku 2010 v „kapesním studiu“ z velké části dokonce i nahrál a digitální technologie tehdy zase o něco víc prostoupily svět hudby. Při čekání na letištích a v tourbusu vznikla také následující alba Humanz a The Now Now.

Obal alba Foto: Parlophone Records

Pocity z jejich poslechu byly ale podobně pomíjivé jako pohled na krajinu mizející pod letadlem. Jenže s rokem 2020 se Albarn zase zastavil a otevřel dveře svého studia. Dokonce ještě před vypuknutím pandemie, jako by snad tušil, co nás čeká.

Zavázal se, že každý měsíc bude vydávat minimálně jednu píseň s hosty, které přivane čas. Singly nyní vyšly v ucelené kolekci, nahrávání sice musel uzpůsobit situaci, v částečné izolaci ale vzniklo nejlepší album od dob The Plastic Beach.

Novinka připomíná stav mezi sněním a bděním, z něhož se člověku nechce procitnout do reality. „Je to tak skvělý pocit, mít perfektní song / Je to tak skvělý pocit, mít absolutní kontrolu,“ nabízejí Gorillaz spolu s Beckem hudbu coby odpověď na tísnivost doby hned ve druhé písni, díky níž se album brzy ukáže jako působivá koláž žánrů i pocitů.

Chalk Tablet Towers je synthpopovou a elegantní vzpomínkou na bezstarostné večírky, Airees s Peterem Hookem s baskytarou je zase poctou euforickému zvuku New Order a píseň se ze strojového minimalismu krásně rozvine do plnosti. Nepopiratelným vrcholem alba zůstává Momentary Bliss, v níž hostují Slaves a Slowthai, jeden z největších rapových talentů současné Británie. Skladba svou punkovou energií aspiruje na singl roku.

Jakkoli se mohlo podle předchozích nahrávek zdát, že koncept Gorillaz se po dvaceti letech vyčerpal, projekt Song Machine ukazuje, že Damon Albarn má ještě mnoho co říct. Hudební vesmír na Strange Times nemá být útěkem před tíživou realitou světa, je zhudebněním všech nálad, které umí „divná doba“ vyvolat. A navzdory vší melancholii dokáže zprostředkovat i hřejivý pocit, že jednou bude zase líp.

Gorillaz: Song Machine, Season One: Strange Timez Parlophone Records, 42:53