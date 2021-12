RECENZE: Ewa Farna dala svému popu více odstínů

Plných sedm let nechala Ewa Farna čekat své příznivce na další řadovou desku. Během té doby na pódiích přesvědčovala, jak znamenitá zpěvačka je, a nabízela ochutnávky toho, co ráda interpretuje a kam by mohla hudebně směřovat. Před pár týdny vydala album Umami, nejlepší, které natočila. Není to uzavření staré kapitoly, je to otevření nové.