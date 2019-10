RECENZE: Eros Ramazzotti s jistotou i rutinou

Brzy se ukázalo, že je to diskutabilní volba. Písně Erose Ramazzottiho jsou bezstarostné, láskyplné, džentlmenské a vpravdě popové s tradičním italským nádechem a texty v tom jazyce. Sváděly k tanci, pohybu a objetí mezi páry. To se však vsedě těžko provádí, a tak se brzy spousta fanoušků zvedla ze židlí i sedaček a vyrazila lehce rozvlnit své boky k pódiu.

Ve svých písních totiž nepřekvapoval. Snad jen když I Belong To You zazpíval s jednou ze svých vokalistek, zasedl za piano v písni In primo piano nebo vzal do ruky akustickou kytaru a doprovázel se. Tyhle momenty sice byly zakomponovány v programu hned po sobě, velký kontrast mu však v důsledku nedaly.