RECENZE: Ellie Gouldingová hraje na kvantitu

Gouldingová na ní sice zůstala v ranku popu, lehce ale překračuje jeho zažitá pravidla. Ne všechny skladby ctí jasnou melodii, mnohé se upínají k náladě, kterou si cíleně vytvoří. Zpěvačka je do ní často vnořena a působí dojmem, jako by se jí nechtělo tuto zónu opustit. V důsledku je to poněkud stereotypní, nebarevné.

Písním ale chybí něco, co by se dalo označit jako zásah. Postrádají klíčový kompoziční záblesk, pročež nezáří tak, jak by mohly. Gouldingová v nich stvrzuje to, co umí, ovšem pomineme-li výtečný zvuk, nenabízí nic nového či dokonce zajímavého.