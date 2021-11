RECENZE: Ed Sheeran sečetl všechna svá alba

Ve skladbě First Times zmiňuje první slzy své ženy při poslechu jeho písně, první tanec, první dítě, první koncert odehraný v londýnském Wembley. Propojuje v ní profesní i soukromé úspěchy, do malého prostoru vpletl důležitou kapitolu svého života, napsal si kroniku posledních roků. Ve Visiting Hours svému zesnulému kamarádovi vzkazuje: Přál bych si, aby nebe mělo návštěvní hodiny, takže bych za tebou mohl zaskočit a zeptal se tě na radu.

Kolekce ukazuje, že uvedené zážitky změnily Sheeranovy myšlenky, jeho přístup k životu i kariéře. Nepolevuje v ní, po pauze se vrátil v solidní síle, ovšem priority má již nejspíš jiné.

Napovídá tomu i fakt, že ve zvuku desky nešel za ničím, co by ho oddělovalo od jiných. Je tak běžný, že se v davu podobných ztrácí. Promítají se do něj inspirace z popu osmdesátých a devadesátých let (v Bad Habits, Overpass Graffiti, Collide) a třeba i dynamické zvraty typické pro filmovou hudbu (First Times, Visiting Hours).

Navíc jsou některé skladby pouze průměrné a málo se jich dostane pod kůži hned. A když si po sobě pustíte pianem doprovázené balady The Joker And The Queen a Visiting Hours, s ohledem na atmosféru i tempo to vypadá, jako by to byla jedna píseň, jen v půli trochu pozměněná.

Obal nového alba Eda Sheerana. Foto: Warner Music

Obsah kolekce je poskládán z tradičních kytarových kousků, emotivních balad i zvukově pestrých skladeb, v nichž zní spousta živých nástrojů i elektronických pasáží. Sheeran už není kluk s looperem, jak se prezentoval v minulosti. Je to vyzrálý muzikant, jenž pracoval s několika významnými producenty a albu dopřál bohatý zvuk i aranže.

V písni First Times jsou slyšet smyčcové nástroje, v Love In Slow Motion, The Joker And The Queen nebo Visiting Hours piano, v Sandman flétna, ve Visiting Hours je zase silné zastoupení hostujících vokalistů, mezi kterými je i Kylie Minogue.

Ed Sheeran na novince pokračuje v cestě, kterou prošel od svého prvního počinu. Nabídl jen méně, než se čekalo. Je však možné vnímat ji i jako završení série desek označených matematickým symbolem.

Na + (2011) byl nováček s hlavou plnou balad, na x (2014) byl emotivní a autentický, na ÷ (2017) zase hitový. Součet toho všeho je =.

Ed Sheeran: = Warner Music, 48:23