RECENZE: Daniel Fikejz uvedl svůj životní projekt Koncert pro Mr. Shakespeara

Libozvučnou Shakespearovu angličtinu střídaly české překlady, většina z nich z pera Martina Hilského. A to nejen v hudební podobě, ale i v citacích monologů, dialogů či jednotlivých bonmotů ze Shakespearových her. A to ve většinou vtipném zřetězení. K vrcholům večera patřil Merkuciův monolog o královně Mab z Romea a Julie v energickém podání Jana Sklenáře, který zaujal i lyrickým přednesem zhudebněného Sonetu 71 a v druhé polovině ohnivým Othellem.

Slabinou první poloviny večera bylo nepřehledné navázání jednotlivých písní, v jejichž kontextu a smyslu se diváci ztráceli, a to i vinou místy dost špatné srozumitelnosti zpívaného slova. Skákalo se ze hry do hry, ze situace do situace bez možnosti vychutnat si hudební kvalitu, text i přednes jednotlivých písní. A orientaci diváků nijak zvlášť nepomohl ani režisér Filip Nuckolls, ani moderátor večera Ctirad Götz. Snad i proto odolávalo hlediště snahám aktérů zapojit diváky do atmosféry, která směřovala spíše k rockovému koncertu než k divadelnímu zážitku, ale publikum zachovávalo rezervovaný odstup.