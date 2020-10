RECENZE: Bon Jovi vyrobili časovou kapsli

Naprosto charakteristickým znakem je zpěv Jona Bon Joviho, který má nadále potřebný drajv, jiskru i to příjemné nakřápnutí, jež bylo v osmdesátých letech tak sexy, že mu (obrazně řečeno) u nohou klečely davy dívek z celého světa. Tehdy ale od kapely dostávaly čitelné přímočaré písničky s texty o tom nejsladším, co život může dát. Dnes dostávají skladby méně nápadité a o tom, co je zlé.

Skupina už dnes nemá tak lehký písničkový rukopis, aby dokázala na desku natlačit hned několik případných hitů. Na novince má takové parametry snad jen Do What You Can, která má v sobě countryový nádech, jenž v současném trochu bezradném rocku funguje jako proud živé vody. Jinak je to sběr průměrných písní, které většinou převyšuje textový obsah.