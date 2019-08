RECENZE: Anna – mohla to být parodie, ale chybí humor

Kde jsou ty časy, kdy francouzský režisér Luc Besson točil filmy Leon, Magická hlubina, Pátý element nebo Brutální Nikita. Podle hrdinky posledně jmenovaného vystavěl i Annu, titulní postavu svého nejnovějšího snímku. Film Anna by však mohl být spíše parodií na špionážní filmy než vážně myšleným akčním thrillerem. Jenže to by musel být vtipný.