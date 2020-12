RECENZE: Aneta Langerová třímá otěže pevně v rukou

Langerová je nadto výtečná zpěvačka, jež dokáže přesvědčivě vyzpívat i pasáže složité či zákeřné. Na albu to párkrát předvede, nicméně základem nových písní je pro ni civilní zpívání, volné, hřejivé, přátelské. Nejlépe tak ostatně přesvědčí, že to, o čem zpívá, myslí upřímně a vážně. Bezprostředně to koresponduje s texty, pro něž jejich autoři zvolili jazyk básnivý, duchovní, odkazující na rodinné kořeny, přírodu i lásku v široké podobě.

Aranže jsou promyšleně chytré. Nápaditostí a košatostí sice odkrajují písním z přilnavosti na první poslech, odměnou jsou však jejich květnaté průběhy, dostatečně výpravné, přitom nezacházející až do končin složitostí, kvůli kterým by písničky opustily žánr příjemného nepodbízivého popu.

Album by se možná bez dvou tří písniček obešlo (k těm méně výrazným patří Větrné mlýny, Tam kam či Netopýr). V každém případě je to dobré dílo talentované zpěvačky, která už dávno vzala otěže do svých rukou, pevně je třímá a ono jí to svědčí a současně inspiruje.