RECENZE: Američtí Weezer čapli hardrockové kořeny

Pojítkem s dobou rozpuku stylu jsou i samply a vsuvky, které si Cuomo a spol. vypůjčili. V I Need Some of That jsou motivy z písní kapel Asia a Blue Öyster Cult, v Beginning of the End „přiložil ruku k dílu“ prostřednictvím skladby The Longes Time americký zpěvák Billy Joel, Blue Dream nese postupy z Crazy Train od Ozzyho Osbourna. Zaslechneme i postupy připomínající výrazy Metalliky, Aerosmith či Van Halen.

Klíčovým prvkem písní zůstala i výrazná melodičnost. Weezer ji nadto pojali zvukově velkoryse, i když ne prvoplánově. Patří-li starý hard rock ze značné části na velké stadiony, tihle čtyři hudebníci se na ně hrnou také. Písně Hero, All The Good Ones, The End of The Game, Sheila Can Do It či She Needs Me mají parametry pro to, aby si je posluchači oblíbili i rádi notovali.