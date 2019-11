Rebelky na útěku se Chantal Poullain

Francouzská herečka Chantal Poullain představuje v příběhu starší dámu Claude, která utíká z domova důchodců. Mladší a praktičtější Margot v podání Štěpánky Křesťanové prchá z oslavy osmnáctin své dcery. Náhoda je svede ke stejné silnici, kde nejprve soupeří o to, které z nich se podaří dříve stopnout odvoz. Sice se jim to nedaří, ovšem během čekání se mezi nimi vytvoří přátelství a pouto.

„Nejsilnějším poselstvím té hry je asi to, že spolu mohou vycházet lidé různých společenských vrstev a odlišných povah,” uvedla Křesťanová. „Je to krásný příběh dvou žen na útěku, které jdou kousek cesty spolu, nejen po silnici,” doplnila Chantal, která do inscenace jako skutečná Francouzka tu a tam vnáší slova ve své mateřštině. Ta prý sice ve scénáři nejsou, divák jen tuší, o co jde, ale podle tvůrců to není vůbec na škodu.