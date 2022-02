Rapující básník Lipo vypráví ve znepokojivé novince příběhy lidí, na které Bůh zapomenul

Interpret, jehož tvorba má kořeny v rapu, ale postupem času se vyvíjela do muzikálnější podoby, se definitivně odklonil od samplované hudby. Píseň Bůh na nás zapomenul nahrál se svou kapelou, kterou už stihl zapojit i do živého vystupování. Elektrické kytary se v něm potkávají s banjem, zvuky violoncella se snoubí s rapovým beatem.

Text nutí k zamyšlení a relativizuje hodnoty naší společnosti. „K čemu je pravda, když není co do huby, k čemu je ideál, ať si mě pomluví. To je ten svět, co chtěj mladý chránit, žádný díky při odchodu z brány,“ snaží se autor porozumět pocitům oněch „bohem zapomenutých“.