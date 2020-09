Radovali jsme se z každé minuty, říká o životě s Ivanem Králem Cindy Hudsonová

Před několika dny vyšel box Later Years, který zahrnuje tři jeho autorská alba z uplynulých let, Always (2014), Colors (2018) a Smile (2020). U jejich vzniku byla i jeho manželka Cindy Hudsonová.

Na písních s ním spolupracovala jako textařka dvacet let. Zároveň byla oddanou partnerkou, která svého muže do poslední chvíle milovala a podporovala.

„Nejdřív nahrál s kytarou nebo klavírem melodii a pak ji vylepšoval. Potom mi řekl, o čem by chtěl, aby písnička byla. Chodívala jsem do své kanceláře s tužkou a papírem a pořád dokola melodii poslouchala. Obvykle jsem napsala nejdřív refrén, potom sloky. Snažila jsem se při tom vyhýbat určitým zvukům, které neměl rád. Třeba th. Někdy jsem ukončila verš samohláskou, a to se mu líbilo. Zkoušel potom text zpívat, dokud nebyl spokojený se svým frázováním. Někdy jsme si ale řekli: Kašleme na všechny ty technické věci a napíšeme to, jak to cítíme,” popsala Hudsonová.

Cindy a Ivan. Foto: ČTK

Na albech vložených v boxu Later Years jsou mnohé písničky, které mají zajímavé pozadí vzniku. Manželka zesnulého českého muzikanta je Právu přiblížila.

„Skladba Wasn’t It Great je vzpomínkou na Hillyho Kristala, majitele slavného punkrockového klubu CBGB v New Yorku. Původní manažerka Patti Smithové, Jane Friedmanová, naplánovala vzpomínkovou akci v Bowery Ballroom. Ivan říkal, že to byl sraz původních pankáčů a byl šťastný, že všechny viděl. Mnozí z nich se po letech ani nepoznali. Poté, co všichni promluvili na pódiu, Ivan zahrál na Hillyho počest Wasn’t It Great. Během let jsem slyšela od Ivana tolik příběhů o newyorské hudební scéně sedmdesátých let a s mnoha muzikanty se setkala, takže mi nemusel radit s textem,“ prozradila.

Píseň They Will Make You přišla na svět jako důsledek emoce vzteku. „Byl naštvaný, když ji skládal. Jeho počítač byl v té době napadený hackery a na Facebooku viděl, jak se dva kamarádi navzájem kritizují. A tak prostě začal mlátit do kytary. V téhle písničce přetvořil svůj hněv v čistou rockovou energii. První verze textu byla Get up, don’t look back, tedy Vyskoč a nedívej se zpět. Ale ve studiu byl pytlík s koblihami a Ivan náhodou zazpíval Get a donut bag, přines pytlík koblih. Řvali jsme smíchy nad textem o pytlíku koblih a nechali ho tam,“ přiblížila osud další písničky.

Písnička o nemoci

All Your Yesterdays vznikla poté, kdy onkologové Královi řekli, že se rakovina rozšířila a že mu zbývá jen pár měsíců života. S manželkou se rozhodli žít své sny, než se jeho zdraví ještě zhorší. Když přijeli domů, strávil sám s kytarou několik hodin a složil krásnou hudbu. Své ženě řekl, aby napsala smutný text, ale musí v něm být vděčnost životu.

„Byla to výzva! Dvě odporující si témata,“ podotkla Hudsonová. „Čekala jsem na jeho melodii v naději, že mi nějak pomůže zformovat tyhle dvě věci do jedné písničky. A také, že ano. Napsala jsem: Všechny tvé včerejšky stvořily tvůj dnešní život, užívej život, i když je ti mizerně.“

Král měl podle ní potřebu dělat věci, dokud mohl. V té době ale říkal, že není důvod něco plánovat, protože už neměl žádnou budoucnost. Řekl, že vše, na čem záleží, se děje teď.

„Proto jsem ten text vystavěla kolem téhle poznámky. Onkolog mu řekl, že jeho rakovina je asi genetická. Napadlo mě napsat: Máš minulost, kterou sis neplánoval. A slova o tom, proč se to stalo právě mně, jsou pravděpodobně ta, která létají hlavou všem, kteří mají smrtelnou nemoc. Ivan naštěstí ještě pár let žil a radovali jsme se z každé minuty,“ dodala k písni All Your Yesterdays.

Temná poloha

V písničce Angel se prý objevuje Králova temná, reflektivní poloha. „Někdy prostě chtěl zůstat vzhůru přes noc a přemýšlet. Zpíval v té tmě o životě, slyšela jsem, jak hraje něco nového. Říkal, že má anděla strážného, ale ten ho někdy na chvíli opouští, a pak skládá hudbu pro písničky, jako je Angel. Napsala jsem text o tom, jak měl někdy rád smutek, který v něm rozezněl emoce,“ přiblížila Hudsonová.

Mystery Girl je skladba o období, které její manžel miloval. „Byl posedlý třicátými léty. Hltal všechno, Ježka, Cola Portera a další. Hltal české knihy z té doby a na internetu hledal staré fotky. V této skladbě chtěl zkusit efekt zakouřeného baru ze třicátých let. Řekl, že chce textově něco romantického. Já několik dnů předtím viděla pohledného muže, který na Manhattanu čekal na červené v taxíku. Zpoza rohu přicházela hezká dáma a chystala se přejít. Ihned si jí všiml. Intenzivně na ni zíral a zdálo se, že je ztracený ve svém snění. Jen ji pozoroval, byl jí naprosto okouzlen. Jako kdyby plánoval společnou budoucnost po jejím boku. Zdálo se, že se do ní v okamžiku zamiloval. Cítila jsem to jen z jeho pohledu. Takže ten text má tenhle základ – muže v taxíku,“ vykreslila Hudsonová.

Ivan Král a Cindy Hudson se milovali. Foto: Dagmar Hájková

Skladba Walking in your Footsteps byla napsaná z pohledu jedné stalkerky, která Krále pár let pronásledovala. Objevila se v Praze i Michiganu a zdálky ho pozorovala.

„Dostával od ní dopisy, v nichž psala, že ho miluje a že spolu mají žít. Ale on měl strach, protože si myslel, že je nejspíš blázen a udělá mu něco šíleného. Nikdy si nebyl jistý, jestli ho zrovna zdálky nepozoruje, bylo to velice znepokojující. Nakonec ho sledovat přestala,“ uzavřela vzpomínání na to, jak vznikly některé skladby a texty, hudebníkova manželka.

Rocková hvězda

Ivan Král se narodil v roce 1948 v Praze. V polovině šedesátých let odešel do USA, kde spolupracoval s Patti Smithovou, Iggym Popem, Johnem Calem a dalšími hudebními esy. Jeho skladby hráli David Bowie, U2, po jeho návratu na československou hudební scénu v devadesátých letech i kapely Lucie, Mňága a Žďorp, Alice a další.