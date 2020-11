Radim Genčev z The Documents: Sdílíme hudbu s užším okruhem lidí

Počátky The Documents spadají do roku 2014. Genčev hrál tehdy v doprovodné kapele Eriky Fečové, ve které byla výrazná vokální sekce. Její součástí byl i v Praze usazený Američan Horek McWilliams.

„Znali jsme se už z dřívějších dob, ale až v kapele Eriky Fečové jsme se sblížili jako muzikanti. Zjistili jsme, že máme stejný pohled na věc. Začali jsme spolu trávit více hudebního času, psali jsme písničky, až jsme si jednoho dne řekli, že bychom se mohli spojit do nějakého projektu,“ vysvětlil Právu vznik The Documents Genčev.

„Jako hosta jsme do ní pozvali Jena Hovorku, se kterým se skvěle spolupracuje,“ konstatoval Genčev. „Je to v širším smyslu slova fokus této doby. Je o tom, že by měl člověk chtít vědět víc, měl by mít hlad po informacích. Čím víc toho bude vědět, tím dál se může ve svém životě posunout.“