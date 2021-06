Radek Banga pozval do klipu své přátele a kolegy

„Jelikož je písnička letní, veselá a taneční, napadalo mě oslovit své přátele, jež jsem poznal díky StarDance,” uvedl Radek Banga. Vedle profesionálních tanečníků Jana Ondera a Natálie Otáhalové si tak ve videoklipu zahráli herci Dana Batulková a Jiří Dvořák. „Točit s takovými profíky ve svém oboru, jako jsou Dana s Jirkou, to byla opravdová radost,” říká Banga.

Kromě přátel ze StarDance si zpěvák přizval i kolegy z platformy TikTok. „Všichni, kteří v klipu hrají, byli opravdu úžasní. Lidé, kteří točí na TikTok, to umí před kamerou a nestydí se, takže se vytvořil opravdu dokonalý tým,” vysvětluje zpěvák.

Písnička je o tom, že než nalezneme někoho, s kým prožijeme tu pravou lásku, pokaždé se na dalším začátku bojíme, že se to zase nepovede. Scénář videoklipu se ale posunul do trochu jiné roviny.

Na začátku vidíme jakéhosi podivína, jenž si vůbec nevěří, je stydlivý, nemá kamarády, lidé ho moc neberou. Neznamená to ale, že by netoužil po lásce nebo uznání, naopak. Právě proto mu zkříží cestu jakási ezotericky záhadná paní (Dana Batulková), jež mu podá pomocnou ruku skrze elixír sebevědomí. Řekne si, že nemá co ztratit, a elixír s jistou skepsí vypije. A kouzlo zafunguje.