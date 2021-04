Radek Banga o svých životních zkušenostech v klipu k písni Nepošli to dál

„Děti často slyší poprvé v životě někoho upřímně hovořit o domácím násilí a dalších složitějších vztahových věcech. Někdy je to emociální nálož. Stane se často, že se i někdo rozbrečí, když ho můj příběh zasáhne. Když se mi pak dítě svěří s tím, co má doma, i mne se to hluboce dotýká. Tolik rozumím jejich pocitům, protože jsem to zažil na vlastní kůži. Měl jsem dlouho dojem, že mě nemůže nic šokovat, protože jsem zažil opravdu šílené věci. Ale každý rok mě při mých přednáškách něco zvedne ze židle. Propastně různorodé sociální zázemí rodin je stále obrovský problém, obzvláště teď, v tomto těžkém období pandemie,“ řekl.