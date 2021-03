První velký český festival vzdal rok 2021. Další vyčkávají

„Po důkladném zvážení všech okolností souvisejících s probíhající pandemií covidu-19 přesouváme opět termín hudební akce Metronome Prague, a to na termín 23.–26. června příštího roku. Přestože se zvolna situace obrací k lepšímu, nedostatek času do původně plánovaného červnového termínu znemožňuje finalizaci prací na takto rozsáhlé akci,“ uvedli pořadatelé.

Ostatní velké festivaly zatím vyčkávají, neruší se Colours of Ostrava, Rock for People, Votvírák ani karlovarský filmový festival. „Doufáme. Naděje umírá poslední. V tuto chvíli všechny hlavní kapely platí, nikdo neodřekl,“ potvrdil Novinkám za Colours of Ostrava Jiří Sedlák.