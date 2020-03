Protančíme tím, vzkazuje ve videu balet Národního divadla

„Obvykle jsme příliš zaneprázdnění sháněním věcí, protože si myslíme, že nám přinesou štěstí a úspěch, místo toho, abychom si našli čas na to nejdůležitější: propojení, budování společenství a vzájemnou pomoc. Potřeba jednotného ducha pospolitosti je nyní větší než kdykoli jindy. Snad se tedy nečekaným pozitivním účinkem viru stalo to, že nás přinutil se zastavit, probudit se a začít vnímat svět kolem; navázat s lidmi upřímnější vztahy a snažit se být velkorysí, vlídní a soucitní,“ uvedli umělci.

„Není to tak dlouho, co jsme pro vás tančili. Naplňovali jsme představy choreografů: Kylián, Spuck, Bigonzetti, Cranko… Šli jsme na hranice svých fyzických, ale i duševních možností – proměňovali jsme vás i sebe. Dotýkali jsme se věčnosti. Nyní ztišeni čekáme, připravujeme se a věříme, že opona se zase zvedne a my, umělci na jevišti, budeme moci s vámi, diváky v hledišti, znovu sdílet společné chvíle.“