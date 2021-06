Producent Ondřej Fiedler: Nebaví nás mít něco rok v šuplíku

Mluvili jste o pokračování vaší spolupráce?

Remme: Mám hodně vlastních skladeb k vydání, ale rád bych si práci s Ondrou někdy zopakoval. Bavilo mě, že jsme měli skvělou bezprostřední odezvu nejen u mě doma nebo v Německu, ale i v České republice.

Je pro mě po rodném Nizozemsku a Německu další zemí, v níž se má hudba hraje v rádiu. To je úplně nová zkušenost, díky níž to tu mám rád. Nic není dané, ale líbilo by se mi někdy navázat.

Fiedlerski: Jasně, proč ne, byla to zábava.

S Remmem ve skladbě zpívá polská zpěvačka Alicja Szemplińska. Podílela se na jejím napsání?

Fiedlerski: Přidala se v poslední fázi vzniku.

Remme: Původně to nebyl duet. Druhá sloka, kterou teď zpívá Alicja, byla jiná a zpíval jsem ji také já. Když nás napadlo, že bychom mohli přizvat ještě někoho dalšího, přepsali jsme slova. Isa a Robin, se kterými spolupracuji v berlínském studiu, pak jeli do Polska nahrát Alicjin zpěv.

Vy žijete v Berlíně, Remme?

Remme: To je dlouhý příběh. Vyrostl jsem v jižním Nizozemsku a vždy jsem měl rád hudbu. Doma byla kytara a já začal hrát s písněmi z rádia. Před devíti lety, bylo mi tehdy dvanáct, jsem začal chodit na lekce. Můj učitel Isa mě ponoukl, abych začal psát písničky a zpíval. Za pár let se přestěhoval do Berlína za prací v nahrávacím studiu a pozval mě, abych přijel a zkusil něco nahrát. Od té doby jezdím neustále tam a zpět. Jen v posledním roce, když bylo cestování o dost těžší, jsem byl většinu času doma v Nizozemsku.

Ondřeji, nepřemýšlel jste vy někdy o přesídlení někam do zahraničí?

Fiedlerski: Zrovna jsme o tom s Remmem hovořili. Často o tom přemýšlím. Cítím, že musím udělat další velký krok a v poslední době hodně zvažuji, jaký má být. Stěhování do zahraničí je jedna z možných variant, ale ještě jsem se nerozhodl.

Skladba Growing Up je první, v níž jste odhodil masku, kterou jste od začátku vašeho projektu nosil. Proč už ji nechcete?

Fiedlerski: Není to spojeno s touto písní. Přál jsem si sundat ji už delší dobu. Na začátku jsem si vytvořil představu, že ji musím nosit neustále, ale teď mi došlo, že to tak není, že si mohu dělat, co chci.

A tuhle kapitolu jsem uzavřel s vydáním svého prvního EP nazvaného 2.21.92, na jehož obalu jsem masku zapálil. Ale mám v plánu další EP, kde bude nejspíš zase jiná maska. V tuhle chvíli jsem jednoduše cítil potřebu ji sundat.

Oba zatím vydáváte především singly či EP. Chystáte se vydávat alba?

Remme: Pro mě je album spojené se živým hraním. Turné následující po jeho vydání je jeho důležitá součást. Nerad bych přišel s první deskou v době, kdy je nejisté, že budu moci koncertovat.

To snad brzy přestane být překážkou…

Remme: To je pravda. Mám už dost písní a pořád píšu, takže skladeb je dost. Ale konkrétní plán nemám. Nechám to plynout a uvidím, co se mi bude zdát správné.

Fiedlerski: Já jsem momentálně spokojen s EP a album neplánuji. Nechce se mi do něj, přeji si spíš natáčet singly.

Remme: Singly jsou moderní způsob, jak vydávat hudbu. Dřív si lidé koupili desku, dali ji do přehrávače a poslechli si ji od začátku do konce. Dnes mají Spotify a dělají si vlastní alba ve formě playlistů. Jdou od písně k písni. Od Beatles k Justinu Biebrovi. Nic je nesvazuje. Proto jsou desky o něco méně komerčně zajímavé. Ale i tak přiznám, že mít vlastní album pro mě byl vždy sen. Je to umělecké dílo. Ale nespěchám s tím.

Fiedlerski: Singly jsou rychlejší. Nebaví mě mít něco rok doma v šuplíku. Chystat si hudbu na později a nemoci ji vydat v přítomném momentu, kdy ji napíšu a nahraju. Pak už to není tak sexy. Musíte pak ty skladby znovu oživovat. To mě nepřitahuje. Mám rád, když jsou věci aktuální a žijí hned od začátku.

Jaké máte koncertní plány?

Remme: Říkal jsem Ondrovi, že by měl udělat velký koncert, na němž by vystoupili všichni, s nimiž kdy nahrál písničku. Já bych přijel. Ale chápu, že když je v každé skladbě jiný zpěvák, je to hodně plánování.

Fiedlerski: Ta možnost existuje, možná vymyslím nějaký koncert na příští rok. Všichni se mě na to ptají, ale já to moc neřeším. Koncerty teď nebyly dlouho možné a já zjistil, že mě to takhle docela naplňuje. Určitě bych rád občas někde vystoupil jako host, ale že bych jel sám na turné, to se spíš nestane.

Soustředíte se nyní jen na produkci vlastních skladeb, nebo chcete pokračovat i v produkci cizí hudby?

Fiedlerski: Aktuálně produkuju album Mirai, které vyjde v září. Ale obecně bych to spíš rád pozastavil. Dělat své věci mě naplňuje víc. Je to zábavnější. Baví mě nejen skládat a nahrávat, ale řešit i věci kolem jednotlivých singlů. A nejlepší je, že dostávám okamžitou odezvu.

Remme, zmínil jste, jak jste se začal učit hrát na kytaru. Kdy se z toho začala stávat kariéra?

Remme: Když se jednou do studia přišli podívat lidé z německého Universalu, uvědomil jsem si, že by se lidem mé písničky mohly líbit, když se líbí lidem z průmyslu. Pořád nicméně spolupracuji s Isou, který mě k tomu všemu ponouknul. Píše se mnou písničky a podílí se na produkci.

Pár písniček jsme také napsali s Garrym Go, kterého jsem potkal v Londýně. Pracoval třeba s Rihannou nebo s Lady Gaga. Je skvělé, že se někdo jako on chtěl podílet na mých nahrávkách. Baví mě tvořit s dalšími lidmi, pokud mě tedy nechají vyprávět mé příběhy.

Jaký je příběh vašeho aktuálního singlu 2 become 1?