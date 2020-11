Proč Dan Bárta zpívá slovensky? Dělá Fúzie

„Fúzie jsou můj vysněný projekt. Spoluprací a spojováním se se zahraničními umělci vznikají unikátní skladby, které jsou naší reakcí na rostoucí tendence extremismu a rozdělování společnosti. Projekt mám v hlavě už 2–3 roky a poslední rok a půl na něm aktivně pracuji spolu s Andrejem Hruškou a Dominikem Janovským. Hledali jsme způsob, jak přinést něco kvalitního, smysluplného a hudebně neoposlouchaného. Nyní se nám to konečně podařilo a Fúzie, ve kterých chceme proniknout nejen do hudebních, ale i do společenských témat, pomalu dostávají svou podobu,“ popsala Zuzana Mikulcová.

„Dostal jsem několik písní od Andreje Hrušky s tím, že je to projekt Fúzie a jestli bych do toho nešel, že si můžu vybrat skladbu a poslechnout si zpěvačku, ,jestli se mi líbí‘, a tak. Tak jsem si to pustil, nechal Zuzku jen začít – a okamžitě jsem odpadl... A bylo to. Při skladbě Kráľovstvo jsem cítil, že tam bych se mohl ,dobře vejít‘, tak jsem se k ní přihlásil. Je super, že mi parta s takovou zpěvačkou nabídla spolupráci, i když je to jiná hudební generace. A možnost napsat svoji část textu tak, abych já v té své generaci zůstal, mi přišlo fajn. Jednoduše, když Fúzie, tak Fúzie. Rád jsem si to zahrál, rád jsem se něčemu novému přiučil,“ řekl o nové společné skladbě Dan Bárta.