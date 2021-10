Problémy při natáčení? Dozvídám se to až z novin, říká k tragédii spoluproducent Jákl

„Četl jsem to už včera v amerických novinách, vůbec se to ke mně nedostalo,“ uvedl Jákl, který nebyl natáčení snímku na ranči Bonanza Creek v Novém Mexiku osobně přítomný.

„Ve chvíli, kdy se stane taková věc, tak se začnou vytahovat další problémy. Co se týče přesčasů, jsou na každém filmu, to je normální,“ poznamenal Jákl.

„Já se to dozvěděl až z novin a nedokážu to víc okomentovat. Možná za nějakou dobu přijdou s něčím, co se dělo, ale spíš to asi byly věci, které kolovaly ve štábu a oficiální cestou se ke mě nedostaly,“ dodal.