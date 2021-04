Pro mnoho z nás je Sedmička něco jako druhý domov, říká Unkilled Worker

Co pro vás znamená vystoupení pro Sedmičku, navíc s dalšími kapelami ze stáje Silver Rocket?

Nepochybuju, že mluvím za všechny kapely na programu, když říkám, že fakt hodně. Pro mnoho z nás je Sedmička něco jako druhý domov, místo, kde se cítíme dobře a v klidu. Osobně jsem některé z vůbec nejšťastnějších chvil svého života strávil právě tam, obohatilo mě to neskutečně, jak kulturně, tak intelektuálně. Každý rok Silver Rocket dělá benefiční koncert pro Sedmičku v prosinci, loni to pochopitelně nemohlo proběhnout, tak jsme rádi, že se to může konat teď.

Unkilled Worker při vystoupení Foto: UKW

Jak těžké je hrát bez diváků pro stream? Mně osobně to moc nešlo, protože jsem se furt snažil soustředit na to, co je vidět…

Já jsem notorický introvert, nedívám se na publikum během koncertů, tak mě napadlo, že asi moc velká změna to pro mě nebude. Ale včera jsem poslouchal svůj oblíbený podcast ‚Turned Out a Punk‘ od Damiena Abrahama z kapely Fucked Up, kde rozebírali s Julien Bakerovou, že i když se oba taky považují za plaché, hrát bez publika na stream je tak zvláštní záležitost, že je to nutilo hodnotit, proč vlastně vůbec hudbu dělají. Tak jsem zvědavý.

Co budete hrát?

Chceme, aby to odsýpalo, takže každá kapela bude hrát 20 minut, pro mě to znamená 4-5 věcí z Remedios. To bude vlastně první vystoupení po vydání desky, kluby od té doby nefungují.

Jak snadné je převést Remedios do živé podoby a jak moc se bude koncertní podoba lišit od albové?

Je to úplně snadné, protože ta deska se nahrála živě i se zpěvem. Tak, jak to zní na desce, tak by to mělo znít naživo, ovšem když nepočítáme zvukové kouzlo Ondřeje Ježka během mixu. Do budoucna bych k tomu rád přidal živé bicí a zrovna někdo to nabízel, je to tak 50 na 50, že se to stihne připravit.

Proč se objevil po vydání této desky u zkratky UKW onen přídomek LT, tedy Lowland Tundra a jak to jde s ideou Unkilled Workera?

Zvuk na Remedios je tolik odlišný od klasického Unkilled Worker, že jsem si říkal, že si to zaslouží jiný název. Čili je to stejný člověk, ale jiný přístup, tak dávalo smysl to zkrátka nějak upravit. Lowland Tundra je tvrdá, prázdná, permanentně zmrzlá, tak jako je ta hudba. Navíc se mi líbilo, že to skoro vypadalo jak slovo ‚okultní‘, to taky sedí k hudbě. Taky je to strašně nečitelná zkratka a je nemožné ji vyslovit a mně vyhovuje být neviditelný.

Spojení Unkilled Worker trochu evokuje staré dělnické folkové bardy, jako byl Guthrie a Pete Seeger. Inspirovali vás něčím?