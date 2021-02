Principál divadla MANA David Frýdl: Divadlo bez diváků je protimluv

Divadlo MANA chystá premiéru hry Petera Müllera Smutná neděle o životě muzikanta a klavíristy Rezsö Seresse. Ukazuje, že i v tom nejhorším marasmu lze najít záblesky krásy, jak říká David Frýdl. Online premiéra se odehrála v lednu, ale ta s diváky bude hned, jak to protiepidemická opatření dovolí.

Celkem jednoduše, sice když mu Pán Bůh nadělí kostel, jehož součástí je i velkoryse vyprojektovaný divadelní sál, který byl zamýšlen jako městské divadlo pro Vršovice. Ale ono to zase tak jednoduché ve skutečnosti nebylo.

Podobné je to i s divadelním uměním, které od nepaměti tvořilo se světem víry spojité nádoby. Víra i divadlo jsou součástí kultury, protože jejich smyslem není na prvním místě pobavit, ale kultivovat. Tedy pěstovat to, co je třeba, aby rostlo, v nás, ve společnosti, ve světě.