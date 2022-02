Princ Ládík na cestě k úspěchu

Cestopis jako literární žánr dnes pomalu, ale jistě chřadne na úbytě. Koho by zajímaly popisy vzdálené divočiny, když se do ní – s výjimkou nejvyšších hor, Antarktidy a odlehlých ostrovů – sám může jednoduše vydat? A pokud na to nemá čas či prostředky, alespoň se z pohodlí domova podívat na téměř neomezené množství obrázků a videí, které jsou volně k dispozici na internetu?