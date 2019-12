Přijede indický kytarista Bhattacharya i Arméni na pomezí moderny a ethna

Je to world-music? Jazz? Art-rock? Klasika? The Naghash Ensemble (27. ledna v Rudolfinu) je nenapodobitelná a nezařaditelná skupina, která spojila magicky uhrančivé zpěvy s moderními a i tradičními nástroji z Arménie. Tři výborné zpěvačky a progresivní kapela, která se inspiruje ve středověku.

Impulsem k založení The Naghash Ensemble byla Hodianova návštěva Arménie. Uslyšel tam zpěv Hasmik Baghdasaryan (jedné ze tří vokalistek skupiny) v přirozené akustice antického chrámu Garni z prvního století. V následujících letech Hodian hledal v knihovnách – od Jerevanu přes Berlín až po New York – texty, které by odpovídaly jeho vizi. Když objevil fragment díla středověkého básníka Naghashe, vryl se mu hluboko do paměti, a protože byl zrovna v Jerevanu, brzy dohledal i zbytek jeho celkem 16 básní.