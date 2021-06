Příběh R&B legendy Marvina Gaye natočí příští rok. Kravitzovi to nevyšlo

Film What’s Going On budou produkovat Dr. Dre, Jimmy Iovine a Andrew Lazar, režie se ujme Allen Hughes. Půjde o oficiální biografický příběh, který schválili dědicové slavného zpěváka z šedesátých let i jeho vydavatelství Motown.

Marvin Gaye byl superhvězda soulu a funky. Získal zkušenosti v kostelním sboru svého otce, měl fantastický feeling a hlas. Dopracoval se do kultovního labelu Motown, kde stanul vedle Stevieho Wondera či Diany Rossové. Jeho hity What’s Going On, Sexual Healing a hlavně Let’s Get It On řadí kritici dodnes mezi nejlepší nahrávky všech dob.