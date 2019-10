Přehlídka Be2Can u nás představuje výběr z filmových festivalů

Současně s uvedením na přehlídce vstoupí do kin německý Narušitel systému, oceněný na Berlinale Stříbrným medvědem/Cenou Alfréda Bauera. Jeho hrdinkou je devítiletá Benni, nezvladatelné dítě se zuřivými záchvaty vzteku, vedené ve spisech sociální péče jako „narušitel systému“: neví si s ní rady její matka ani odborníci. Také tento film se bude ucházet – za Německo – o amerického Oscara.

Jedním z témat přehlídky je hledání domova a překračování hranic. Například hrdinou filmu Synonyma, který dostal Zlatého medvěda za nejlepší film letošního Berlinale, je mladý Yoav, který se vydává do Paříže, aby se stal plnokrevným Francouzem. Alternativní domov hledá i hrdina filmu To musí být nebe Elii Suleimana, oceněné v Cannes zvláštním uznáním. Druhým letošním tématem Be2Can jsou problémové děti. Vedle Narušitele systému se mu věnuje i film bratří Dardennových ve filmu Mladý Ahmed, portrétu třináctiletého chlapce, belgického muslima, který se uzavírá pod vlivem bigotního imáma do ideologické ulity.