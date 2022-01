Představitelka Wonder Woman přiznala, že její verze Imagine od Lennona byla průšvih

Herečka se naštěstí hudební kariéře rozhodně věnovat nehodlá. Šlo o jednorázovou záležitost. Do společné písně se zapojili třeba Kristen Wiigová, Natalie Portmanová, Zoë Kravitzová, Mark Ruffalo, Will Ferrell a mnoho dalších. Někteří ze slavných evidentně neumí moc zpívat, neladí jim to a navíc se nedohodli na společném stylu. Jednotlivé části na sebe moc nenavazují.

„Bylo to nedokvašené. Nepřišlo to ve správný čas a nebyla to ta správná věc. Bylo to nevkusné. Mysleli jsme to dobře, ale někdy se prostě netrefíte,“ uvedla Gadotová.