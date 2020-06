Předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových Jiří Pospíšil: Velké formáty Alfonsi Muchovi svědčí

Na léto jsme chystali úplně jinou výstavu, projekt unikátních kusů francouzské módy šedesátých a sedmdesátých let doplněných uměním, které módní návrháře inspirovalo. Kvůli koronaviru jsme ji ale museli zrušit. Doufám, že to nebylo natrvalo, že ji zrealizujeme třeba příští rok. Ale v tuto chvíli je odložena.

Hledali jsme tedy nějakou alternativu na léto. Něco, co by oslovilo návštěvníky, protože doufáme, že v létě se do Prahy přijede podívat víc Čechů. Napadl nás Alfons Mucha, ale nechtěli jsme dělat jeho samostatnou výstavu, protože ta už se konala mnohokrát. Chtěli jsme novou, která bude zajímavá, pro někoho možná provokativní.