Pražský výběr, Gaia Mesiah, N.O.H.A., Skyline i Michal Prokop na festivalech u Prahy

Tvrdší kytarovou muziku přivezou Gaia Mesiah či Krucipüsk, dorazit mají také Vepřové komety (funky), Fyah Son Bantu (reggae/dancehall), The Shookies (folk), Frozen Poppyhead (alternative metal), The Train Robbers (rock’n’roll/surf)

a Frankie & The Deadbeats (country).