Pražský open air uvítá Polemic, Prago Union, Pražský výběr, Kollera i Chinaski

Od června do září půjde celkem o asi čtyřicet koncertů. Celou sérii odstartuje 15. a 16. června vyprodaný dvojkoncert skupiny Chinaski, 18. června vystoupí raper Rest a na konci června se představí hned třikrát J.A.R. a dvakrát Mig 21. K dalším lákadlům pražské akce patří Monkey Business, David Koller, Pražský výběr, Ben Cristovao, Mirai, Horkýže Slíže nebo Tomáš Klus.

Koncerty by se měly koncerty v létě řídit dle principu TNO, tzn. že návštěvníci musí splnit jednu ze tří podmínek: 1. T – negativní antigenní nebo PCR test; 2. N – do 90 dní od prodělání nemoci covid-19; 3. O – 14 dní od ukončeného očkování. Před vstupem do areálu budou mít návštěvníci možnost nechat si udělat zdarma antigenní test hrazený pojišťovnou. Vstupenky a další detaily na https://openair.musicbar.cz/.